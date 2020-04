Poďakovanie

Nemusíme vždy len hľadať, niekedy nám to len cvrnkne do nosa, ako tie tri oriešky pre Popolušku, v známej televíznej rozprávke. Treba byť len duchom prítomný, plne si uvedomovať Teraz a nielen prežívať vo vlastnej ilúzii.

Takto nejako mi pripadali slová „že jazvy na duši a srdci nie sú slabosťou, ale odrazom toho, že nám niekedy na niečom veľmi záležalo“. A tiež, oči tej ženy, ktorá to napísala a pozerala na mňa z displeja môjho notebooku. Cvrknutie do nosa, čo raz večer odpálilo moju vlastnú supernovu.

Tá žena nemusí potrebovať a ani nemusí chcieť moju lásku, ale otvorila mi dvere, ktoré som nemohol nájsť. Dvere k viere v seba samého, vo svoju vlastnú hodnotu a k tomu, čo nám do srdca vložil náš Stvoriteľ. Preto som jej nesmierne vďačný. A ako inak – Milujem ju.

Akoby vo mne vykypela polievka. Horúca, voňavá, chutná, nekonečná. Všetkých by som ňou v tej chvíli vedel nakŕmiť, no pretože som bol sám, musel som sa silno objať, schúliť a zhlboka dýchať. Akoby som skočil z vysokého útesu do mora lásky, akoby som bol kocka cukru, radostná a šťastná, čo sa pomaly rozpúšťa v teplom čaji.

Bol som všade a všetkým. Miloval som seba, Teba, Vás. Bol som pestovaným kvetom v tvojej záhrade, bol som dieťa v náruči svojej mamy, bol som muž čo ti dáva rozkoš pri milovaní, bol som vojak čo vás chráni a neváha pri tom umrieť. Bol som takmer každá jedna láska na tomto svete ...

Po prvý krát mi bolo ľúto, že nie som ženou. Že nedokážem na svet priviesť život. Že nedokážem pocítiť aj tie lásky, ktoré sú vyhradené len matkám, sestrám a tým, čo nás mužov, úprimne milujú a dobrovoľne s nami zdieľajú svoje životy. Bolo mi ľúto, že som len polovička síl, ktoré hýbu ľudským svetom ...

No aj keď si neviem odpovedať na všetky tie „prečo“, viem, že hoci budem sám, nebudem osamelý. Viem, že nech budem čímkoľvek a kdekoľvek, Ty budeš so mnou - silná, múdra, obetavá, krásna ...

Ďakujem Ti.