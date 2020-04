E-mail môjmu anjelovi strážnemu.

Ahoj. Ako sa máš? Už som Ti dlho nepísal. Ale keď ti ide karta, nie je čas na e-maily. Však vieš čo som zač.

A tiež mám problém vôbec Ti napísať, aj keď viem, že ma máš na starosti. Som ako samotársky vlk, čo radšej sám skape v priekope, než aby hľadal pomoc a priznal tak svoju slabosť. Podľa mňa sa z boja ide len dvoma cestami – buď ťa odnesú k ostatným mŕtvolám, alebo odkráčaš s jazvami - skúsenejší a silnejší.

Dobre, život nemusím brať len ako boj, ale často mi to tak pripadá. Chcel som byť niekde a chcel som mať niečo, ale to sa nedá dosiahnuť iba modlitbami.

Áno, uvedomujem si, že všetko so všetkým súvisí. Preto mi dnes ráno vbehli slzy do očí.

Nie, nebolo to zo smútku, iba ma tak sladko-bôľne dojala predstava, ako som ju držal v náručí keď plakala. Bolo v nej mnoho žiaľu a tak som si predstavoval, že je o mňa opretá a všetka jej bolesť prechádza cezo mňa, ako cez hromozvod, do zeme, kde bude nadlho pochovaná. Zamiloval som sa do nej.

Áno, viem, že je to iba môj sen o nej a ona možno žije v úplne inom vesmíre než ja.

Chcel som to vidieť napísané. Ako fotka ranného oparu nad jazerom, ktorý rýchlo zmizne potom, čo slnko vystúpi vyššie nad obzor. Ako rozprávka na večer, po ktorej dieťa zaspí a hoci ráno bude také isté ako iné rána, kdesi v podvedomí zostane niečo pekné a hrejivé. Možno je to Tvoja práca.

Lebo sa mi uľavilo. V hlave mám akosi čistejšie a sviatočnejšie. Myslel som, že na také čosi už nemám, lebo s vekom nielen chradne telo, ale aj chladne vášeň. A v druhom rade, akoby zmizla tá časť mojej mysle, čo stále dokola omieľala minulosť a strašila víziami budúcnosti.

Áno, viem, že budúcnosť je neistá a myšlienky si treba strážiť.

Písať Ti, je niekedy dosť otravné. Každú chvíľu mi pripomínaš, čo už viem.

Dobre. Budem sa viacej snažiť.

Ahoj.