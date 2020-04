Zase Ti píšem, anjel môj. 2.

Ahoj Nitaiáš. Vraj si hlavne prostredník medzi Stvoriteľom a mnou. Taká skôr rečnícka otázka, ale chcel by som čo najrýchlejšie doručiť jednu záležitosť.

Lebo ako sa hovorí „neviete ani dňa, ani hodiny“.

Ale nie, nechystám sa umrieť. Aj keď to určite raz príde.

Však vieš, teraz mám akosi viacej času byť sám so sebou. Tak viacej rozmýšľam, častejšie meditujem a k tým zriedkavým modlitbám pribudli aj nejaké ďalšie. Rôzne sa píše, či hovorí, o vďačnosti a mne to stále pripadalo do istej miery prehnané. Však je to len moja snaha a moja práca, kvôli tomu čo mám a čo chcem.

Ale.

Pustil som si Lanu Del Rey a ako prvú začala spievať Born to Die. To jej „Ty a ja sme sa narodili zomrieť“ mi dnes, pri varení hŕstkovej polievky, preniklo oveľa hlbšie než zvyčajne. Už som to nielen počul, ale aj pocítil. Niečo, ako keď sa podarí vyriešiť problém, nad ktorým som dlhšie rozmýšľal.

Bol som vďačný Lane Del Rey, ale potom ma napadlo, že aj Hallelujah od Pentatonixu mi spôsobuje viac než len príjemný pocit a dojatie, takže som vďačný aj za nich. A v ďalšej myšlienke som si uvedomil, že mám rád aj iných spevákov a aj inú hudbu.

A nielen to, páčia sa mi aj knihy, filmy či seriály. Rozosmejú ma, vženú mi slzy do očí, nútia ma uvažovať, hodnotiť, porovnávať. Ukážu mi, čo nemám len tak šancu uvidieť, lebo je to na opačnej strane zeme, alebo stovky metrov pod hladinou mora a dajú mi znalosti, ktoré by som inak nezískal. Aj za toto som vďačný.

Za ten pohár vína, ktorý teraz pijem, som vlastne vďačný tiež. Aj za notebook, na ktorom to všetko môžem napísať. Aj za mobil, ktorý mi dnes spadol a hoci praskol displej, funguje ďalej. Bez mikiny by mi bolo na balkóne zima, keď si pôjdem dať cigaretku, takže aj za ňu som vďačný.

Zrazu zisťujem, že to nemám ani šancu dopísať. Som vďačný za svoje tri deti a za bývalú manželku, ktorá nám ich priviedla na svet. A vďačím aj iným ženám. Tej, ktorá ma porodila, tým, ktoré ma milovali a aj tým, ktoré ma nechceli, ale dali mi užitočnú lekciu. A za Hanku som vďačný tiež. Som vďačný za kolegov a za kolegyne v práci, ktorí so mnou dobre vychádzali, za teplú vodu, ktorou sa večer osprchujem, za práčku ktorá mi vyperie ...

Nitaiáš, ako to skrátim a zjednoduším?

Dobre. Odkáž Stvoriteľovi, že som mu vďačný za život. A nielen za môj. Za každý jeden, ľudský, zvierací či rastlinný, lebo sám by som bol nič. A aj za kamene, za vodu, za vzduch ..., skrátka za všetko.