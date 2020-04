Ešte som Vám nepísal, ale nemusíte sa báť, nič od vás nepotrebujem. Vlastne naopak, závisím od vás, ale nie je to ten prípad, že som si spomenul až vtedy, keď je zle a niečo sa poriadne pokazilo.

Mám pocit, že všetko funguje tak ako má. Aj na lekárskych prehliadkach mi to potvrdili a psychotesty riešim v pohode. Na túre, či s bicyklom, udržím tempo aj s mladšími než som ja.

Neurazte sa, že toto je hromadný e-mail, ale je Vás vraj okolo 40 biliónov, takže napísať každej zvlášť by som určite nezvládol.

Nemám vzdelanie na to, aby som zodpovedne posúdil ako, čo a kedy robíte. No neprestávam byť v úžase, že sa úplne bez problémov dokážete dohodnúť a spolupracovať. Mnohé sa ani len nepodobáte, či už vzhľadom alebo funkciou, ale každá jedna z Vás dôsledne plní úlohu – udržať pri živote mňa a seba navzájom.

A dokonca v tom idete ešte ďalej. Nielen, že žijem, ja aj rozmýšľam, cítim, počujem a vidím. Možno že celkom nechápete, prečo mám rád toto a hento nie, prečo som sa zamiloval a prečo rozišiel, prečo mi toto smrdí a tamto vonia, ale vždy, bez výnimky, ste tu iba pre mňa. A neúnavne pracujete. Vo dne i v noci. Zomierate, rodíte sa, obetavo bojujete ... Ďakujem, mi pripadá ako veľmi slabé slovo.

Odpustite mi, že vám občas komplikujem život s tým vínom a s cigaretami, ale kto na svete ho má ideálny. Veď Vám to vynahrádzam pohybom, ktorý máte tak radi. Nejem všetko len tak bez rozmyslu a vyberám čo je pre Vás prospešné. A ak nie, sami ste si na vine, lebo v mozgu je vás asi 160 miliárd, takže by snaha takého počtu, mala stáť za to. Bez urážky.

Milé bunky môjho tela. (alebo nášho?) V podstate vám píšem preto, aby ste vedeli, že k Vám cítim nielen úctu a vďaku, ale i lásku. A tiež Vám chcem sľúbiť, že sa o Vás budem i naďalej starať. Minimálne tak, ako sa staráte vy o mňa.

Nadosmrti Váš, Vlado.