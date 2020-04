Ležali sme v posteli na boku, tvárami ku sebe. Končekmi prstov som sa hral s Tvojimi tmavými vlasmi, ktoré si mala rozprestreté na vankúši. Nebola si sen a ani skutočnosť.

Usmievaš sa a v očiach Ti vidím odpovede na všetky moje otázky. Voniaš ihličím a Tvoj dych mi pripomína vánok v lese jemne prečesávajúci koruny stromov. Pokoj, ticho, láska, túžba a úcta v jednom harmonickom akorde. Chcel by som takto stráviť zbytok života.

Lenže Ty ma pohladkáš po tvári, prisunieš sa bližšie a pevne ma objímeš. To svetlo čo v sebe máš, do mňa vsiaklo ako krátky letný dážď do vyschnutej pôdy. Neviem si ani predstaviť, čo všetko vo mne začína rásť. Som ako lúka, kde namiesto stebiel trávy rastú myšlienky, na ktoré som nikdy nepomyslel.

Neviem, či si anjel požičal Tvoju podobu, alebo si anjelom Ty sama, ale ani po tom nepátram. Trpezlivo čakám kedy sa dozviem to, čo mám vedieť. Dávaš mi šancu na vstup do sveta mimo ľudský čas a žiadaš za to „iba“ moju dôveru.

A verím Ti. Nielen vtedy, keď mi Boží zázrak stvorenia naplní nos, uši a oči pri rannej ceste po úchvatnom talianskom vidieku, vôňou orosenej pšenice, spevom vtákov a slnkom farbiacim domy do zlatistého odtieňu. Verím Ti, aj keď v mysli otvorím dvere do zabudnutej miestnosti s hlbokou čiernou jamou zúfalstva a prázdnoty.

Tvoje objatie sa mi stalo súpravou na prežitie pri ceste, ktorou musím prejsť všetky tie zázračne krásne miesta a nevľúdne drsné pustatiny. Pochopil som, že nie som vzácny kvet v skleníku, o ktorý sa úzkostlivo starajú. Pochopil som, že to ja som ten záhradník a kvetom je iskra v srdci, ktorú mám od svojho stvoriteľa.

Príď zas, prosím. Čakám Ťa.