Od malička mám rád sci-fi a fantasy literatúru. Hlavne preto, že v tých príbehoch je možné všetko, hranicami je len autorova fantázia. A to, že si môžem príbeh dopĺňať aj svojou vlastnou predstavivosťou.

Ale tak ako mi pribúdajú prežité roky zisťujem, že v reálnom živote je to skoro rovnaké. Pravda, až na platenie daní, trestný zákon a fyziku, ktorou sa riadi náš vesmír. No navzdory tomu mám pocit, že ma obklopujú zázraky. Neviem či ich priťahujem, neviem či to je práca môjho strážneho anjela, neviem ako vlastne fungujú, ale sú. Nemôžem to samozrejme zovšeobecňovať. Tvrdím to, len pokiaľ sa jedná o moju osobu. Ale - každý z nás však vie svoje ...

Samozrejme, ide tu aj o hodnotenie danej situácie, ktorú považujeme za zázrak. Niekomu tak pripadá to, že s peniazmi vyžije s rodinou od jednej výplaty do druhej. Inému sa to zdá vtedy, keď sa po dlhom snažení a odriekaní konečne dostal na Machu Picchu. A ďalší si o zázraku hovorí, keď sa mu podarí kúpiť veterána Ferrari 250 GTO iba za 38 miliónov dolárov.

Pre ostatných je čímsi zázračným, keď sa im narodí dieťa, po ktorom veľmi dlho túžili, alebo si konečne nájdu partnera, o ktorom počas osamelých nocí snívali, či získajú super zaujímavú prácu, ktorú im všetci závidia. Ale toto všetko sa mi zdá len ako špička ľadovca v mori, tých viditeľných zhruba 10 %

Deti vyrastú a začnú si žiť podľa vlastných predstáv, náš vysnívaný partner sa jedného dňa rozhodne hľadať šťastie s niekým iným a firma, v ktorej sme tvrdo, ale spokojne pracovali, skrachuje. Z Machu Picchu zostali len niekde uložené a zabudnuté fotky, z Ferrari zostal len vrak po minuloročnej povodni čo spláchla náš dom aj s garážou a aj keď nám zdvojnásobia plat, bude to zázrak iba na pár mesiacov, pokiaľ si na to nezvykneme.

A všetko zázračné sa jedného dňa zmení na ubíjajúcu šedivú jednotvárnosť, bezcieľne živorenie a otázky o zmysle života, na ktoré nemáme odpovede ani my a ani naši priatelia, s ktorými sa spoločne opijeme, či dáme zopár jointov, lebo si myslíme, že to pomôže.

Vidieť tú ponorenú časť, už vyžaduje istú snahu a výstroj. Tak ako potrebuje potápač výcvik, dýchací prístroj, neoprén a hlavne odvahu, na prekročenie hranice vlastného pohodlia a domnelého bezpečia, tak niečo podobné treba na uvedomenie si zázrakov, ktoré sú všade naokolo. A hladinu, ktorá znemožňuje vidieť tých ponorených 90 %, môžem prirovnať k hladine mora navzájom prepletených zbytočností.

Myslím, že jedným z najlepších návodov na život plný zázrakov sú slová Ježiša: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.

Zjednodušene to znamená, že zakaždým keď spadnete do tej šedivej prázdnoty, treba vstať a ísť. Buď sám, alebo s niekým kto sa ponúkol, že pomôže. Ale hlavne, kráčať s doširoka otvorenými očami, so zbystreným sluchom a s otvorenou mysľou, lebo príležitosti na zázraky sú všade naokolo. Iba čakajú kým ich využijete.