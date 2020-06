Neprestaň byť so mnou ...

Opäť si prišla. A tak som ťa prvý krát pobozkal. Dlho som s tým váhal, lebo ten dotyk je pre mňa niečo ako podpis na zmluve. Upísal som svoju dušu anjelovi.

Bojím sa ťa ľúbiť tak, ako som to robieval predtým. Chcem dať tebe, sebe, nám, lásku bez takých hraníc, ktoré si ľudia vytvárajú v nádeji, že ich ochránia. Cítime sa bezpečne v tom našom mini štátiku, s hrubým zákonníkom, plným podmienok za akých sa má a môže milovať. Chcem otvoriť dvierka na zlatej klietke, v ktorej som si choval lásku, aby mohla lietať z vlastnej vôle. Vždy. A všade.

Ležíme spolu v posteli, tvárami ku sebe a po tom bozku čo som ti dal, pripadá mi, že tentokrát ty hľadáš odpovede v mojich očiach. Akoby sa naše svety prelínali. Sme jeden pre druhého more, do ktorého sa vlievajú naše rieky. Slaná a sladká voda, jedna v druhej, kým ich zase slnko nepošle na púť po Zemi. A kruh sa uzavrie. Alebo je to špirála?

Boh nám dáva každý jeden deň šancu na reparát. Všetko čo sme včera pokazili, všetko čo niekto pokazil v nás, môžeme zajtra opraviť. Treba len dobre počúvať tichý hlas svojho srdca. Treba si prestať všímať kriku hnevu, strachu či žiaľu. Aspoň na chvíľu. Na každú chvíľu keď sme tu. Spolu.

Svet nám zahlcuje zmysly každodennými starosťami o seba a o svojich blízkych a tie nám visia na pleciach ako ťažký premoknutý kabát. Som tu, aby som ti ho pomohol večer vyzliecť. Sme tu, aby sme tie kabáty spolu vysušili po každej búrke čo príde. Potom už nebudú také ťažké. Budú voľne rozopnuté a budú na nás povievať ako čerstvo vypratá a vysušená bielizeň na šnúre, vo voňavej záhrade zaliatej slnkom.

Voniaš ihličím a Tvoj dych mi pripomína vánok v lese jemne prečesávajúci koruny stromov. Pokoj, ticho, láska, túžba a úcta v jednom harmonickom akorde. Chcel by som takto stráviť zbytok života.