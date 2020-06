Som hlboko veriaci človek. Pravda, nie v tom zmysle ako sa tento pojem bežne používa. Verím v Boží plán, ktorého som spolutvorcom a aj ho pomáham napĺňať. A nič iné nechcem.

Z náboženstiev, ktoré mi pripadajú ako starostlivo postavené železničné trate do posmrtného raja, som si povyberal len to, čo sa mi páčilo. Iste, vyberať to príťažlivejšie a ostatné ignorovať, je pohodlné a zrejme aj odsúdeniahodné, ale ja som išiel cestou, kde sa dajú tvrdenia overiť aj pred tým, kým im začnem veriť. Koľajnice vedú iba na miesta, kde niekto iný chce, aby som tam prišiel. A čo chcem ja, osobne, ho zaujíma asi tak, ako sprievodcu vo vlaku.

Inak by sa mi nemohlo stať, že je anjel iba kúsok odo mňa. Upíja si čaju s medom, občas si dá do úst kúsok čokolády, rozpráva príjemným hlasom o tom ako vníma a zažíva tento svet a má podobu ženy, na ktorú si môžem siahnuť, lebo je z mäsa a kostí. A ktorú milujem ešte viac než vtedy, keď bola stvorená iba z mojich myšlienok.

Som rád, že je taká, aká je. Aká bola, keď ku mne prvý krát prišla. Silná, odvážna, múdra, milujúca, súcitná. Je to žena, ktorá ma vôbec nepotrebuje, takže to bude to pocta, ak si ma vyberie.

Chcel by som ju chrániť. Nie preto, že je slabá, ale preto, že je dôležitá. Preto, že je ako spolubojovník do boja, v ktorom si vzájomne budeme kryť chrbát. Preto, že je ako rovnocenný partner v obchode s týmto svetom, kde nič nie je zadarmo.

Bohovia všetkých náboženstiev mi sľubujú rôzne veci za vieru, ktorú im mám dať, ale ja mám pocit, že to pre mňa nie je zmysluplné. Ten Boh, ktorý ku mne poslal anjela, je mojím Bohom. Konečne sa k nemu môžem každý deň úprimne modliť. Mám dôkaz.

Ona dokáže dať život tomu, čo je vo mne iba zámer. Tento božský zázrak robia ženy pre mužov.