Väčšinou je to úplne inak

Knižka od Rutgera Bregmana „Ľudskosť: Optimistická história človeka“ sa snaží vyvrátiť predstavu o nás ľuďoch, ako o zlých a sebeckých tvoroch.

Nečítal som ju. A ani som nemusel, lebo sám som mnoho krát zistil, že to tak naozaj je. Sme naozaj lepší, než sa to tak často, kdekoľvek, prezentuje. Tá kniha je asi viac o politike, než o osobných vzťahoch, ale jej názov a recenzia ma prinútili k zamysleniu.

Pohľad (pxhere.com)

Sám dobre viem, ako je ťažké zažiť zradu, neveru, osočovanie, ohováranie. Už len „obyčajné“ odmietnutie lásky, ktorú som ponúkol žene, môže v okamihu zmeniť moje emócie na úplne opačné. Nie je problém zazlievať, alebo dokonca nenávidieť človeka, ktorému som dôveroval, miloval ho, považoval za priateľa, zdal sa mi veľmi, naozaj veľmi blízky ... A on, či ona, urobili niečo, čo bolo pre mňa nepríjemné a navyše, vôbec som to nečakal.

Ale oni boli len sami sebou. Zachovali sa tak, ako to práve cítili. Proste to v tej chvíli nevedeli urobiť inak, lebo ich viedla ich vlastná myseľ, ich vlastná túžba.

Stačilo len, aby som od seba, od svojho ega, poodstúpil niekoľko krokov a videl sa očami nestranného človeka. Človeka, ktorý sa snaží pochopiť. Nie len slepo nenávidieť a ľutovať sa. Stačilo prestať čakať, že všetci naokolo budú vidieť a cítiť ako ja. Že budú uznávať tie isté hodnoty, že sa budú modliť k tomu istému bohu, že všetci budú chcieť, aby som práve ja bol spokojný a šťastný.

Väčšinou je to s ľuďmi úplne inak, než to vyzerá na prvý pohľad. Zažívam tie príjemné prekvapenia týždeň po týždni odvtedy, čo som odhodil strach a takmer katastrofickú víziu, ktorú sa mi snažia vnútiť nie len zatvrdení pesimisti, ale hlavne tí, čo by ma chceli ovládať.

Viem, že sa to nedá, milovať všetkých bez rozdielu. Ale nič mi nebráni denne si plniť láskou svoje srdce. Láskou ku každému, kto sa mi síce zdal na prvý pohľad, prinajmenšom, nesympatický, ale pomohol mi, keď som to potreboval. Ku každému, kto mi odpustil, keď som urobil chybu. A k všetkým, čo ma mali radi, hoci by som to od nich nečakal. A tiež k tým, ktorých spoznám zajtra, o týždeň, na budúci rok, keď mi dajú radu, ukážu smer, chápavo sa usmejú, objímu ma, pohladkajú, pobozkajú ...

A keď som k tomu pridal skromnosť a pokoru, spolu s uznaním faktu, že každý jeden človek je odo mňa v niečom lepší, akoby zo mňa začala prúdiť nejaká nová energia. Akoby som začal hovoriť rečou, ktorá je zrozumiteľnejšia pre väčšinu ľudí. To, že ich vidím v lepšom svetle, sa takto stáva vzájomné.

Rutger Bregman tvrdí, že sme od prírody prívetiví a zameraní na spoluprácu. A podľa mňa, nielen to. V každom z nás je oceán lásky ...