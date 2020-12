Mám úžasnú prácu. Viem, že by to tak nebolo pre každého, ale mne okrem slušného platu, prináša aj veľmi dôležité benefity.

Dostatok fyzického pohybu, príležitosti na vlastnú kreativitu, možnosť vidieť stále nové miesta a ľudí a veľa času na vlastné myšlienky a rozjímanie.

Samozrejme, prichádzajú aj momenty, ako hovorievala moja starká, keď by som sa radšej v riti videl, než bol práve na tom mieste. Ale ...

Flexibilita. To je moje moderné zaklínadlo. A myslím, že je o tom, nájsť v sebe dostatok vlastností vody, čo je vlastne väčšina nášho tela, ktorá najrôznejšími spôsobmi prekonáva všemožné prekážky a vždy si nájde, aj keď kľukatú cestu k moru. A navyše, popri svojej ceste vytvára úžasné zázraky.

Pravda, občas aj desí a berie životy, no kolobeh života je taký. Aj človek, čo sa akokoľvek snaží rozdávať lásku a šťastie, nevyhnutne niekedy musí urobiť také rozhodnutie, alebo vykonať taký čin, čo niekomu prinesie žiaľ a nešťastie.

Work (pxhere.com)

V práci som dokonca urobil aj svoj nový objav. Týka sa strážnych anjelov, alebo karmy, či ľudského osudu, to záleží od viery každého jedného človeka. Zistil som, že podvádzanie je ako bumerang – vždy sa mi, takým či onakým, no hlavne nepríjemným spôsobom vráti. Jeden príklad o pokute som tu už uviedol.

Ale na druhej strane, pokiaľ spravím chybu kvôli vlastnej hlúposti, alebo zábudlivosti, môj Anjel dokáže robiť zázraky. A tiež vstupovať do mysle akéhokoľvek človeka, dokonca aj do mysle policajtov.

Jeden príklad. Naložil som autá, kľúče od nich uložil do určenej schránky a vyrazil. Prešiel som kus Slovenska, celé Rakúsko a až na hranici s Nemeckom, som si uvedomil, že si nepamätám, ako som tú schránku s kľúčami uložil do kamiónu. Oblial ma studený pot. Predstavil som si ten problém, keď dorazím na miesto vykládky bez možnosti vykladať autá a ako dlho trvá a koľko peňazí to stojí, keď výrobca musí dodať nové kľúče a všetko to, čo k tomu patrí.

Neviem či si viete predstaviť ložnú plochu auto prepravníka. Je to len vlastne dvoj pruhová nájazdová rampa, ktorá má plno otvorov, kde zapadnú kolesá naložených áut a zaistia sa proti pohybu. Veľa dier a veľa medzier, aby celá konštrukcia bola čo najľahšia. No a na takej ploche som nechal položenú schránku s kľúčami a prešiel niekoľko stovák kilometrov. Zákrutami, výtlkmi, opravovanými diaľnicami, v daždi a vo vetre.

Keď som s tlčúcim srdcom zastavil a našiel tu krabicu presne na tom istom mieste, kde som ju zabudol, napadla ma iba jediná vec. Bolo to z detstva ...



Anjeličku môj strážničku,

opatruj moju dušičku,

ako vo dne, tak i v noci,

buď mi stále na pomoci.



Anjel boží, strážca môj,

prosím ťa, vždy pri mne stoj,

pomocnú mi ruku daj,

vo všetkom mi pomáhaj.



Aby som ti v každej chvíli

viedol život bohumilý

a tak tebou chránený

bol raz v nebi spasený.

Amen.