Tantra (doplnenie a upresnenie)

Chcel by som ešte viac napísať o Tantre, lebo pre mňa je to čosi úžasné. Ale - som len človek, ktorý sa snaží získať vedomosti a skúsenosti, no stále toho tak málo vie.

Nedokázal som v sebe nájsť lepšie slová a definície, takže som si dovolil použiť niečo z úvodu knihy, ktorú o Tantre napísal Guillermo Ferrara. Možno to pre vás bude inšpiráciou ...

Tantra je nástrojom k pretvoreniu ľudskej bytosti. Je to cesta k oslobodeniu, ktoré má svoj pôvod v ľudskom tele s potrebou starostlivosti o svoje zdravie a o dostatočné množstvo energie a tiež s potrebou zosúladiť svoje bytie s celým Vesmírom, ktorý je vo svojej podstate jedným veľkým telom.

Život znamená deň i noc, teplo i chlad, sucho i vlhko, muža i ženu ... Rovnováha je najvyšším zákonom života a Tantra je cesta k nájdeniu rovnováhy – sexu a meditácie, hospodárskeho blahobytu a duševného kľudu, veselia a zábavy a okamžikov ticha ...

Tantra je cvičenie a učenie sa pomocou osobnej skúsenosti. Učí vás získavať energiu a povzniesť dušu, pozorovať dianie a chápať, prežívať život a byť šťastný. Táto cesta, pre človeka topiaceho sa v šírom mori života, môže znamenať hodený záchranný kruh a to samé i pre celkom obyčajných, no nemenej vnímavých ľudí, ktorí vedia, že život je viac než len jedlo, spánok a sex.

Tantra vás nezavedie na žiadne určité miesto, nejde o cestu k cieli, je to dobrodružstvo a umenie prijímať, odhaliť magické zákutia svojho vedomia a schopností, je to tanec, ktorý každá bytosť svojou existenciou tancuje, je to list papieru, na ktorý básnik píše svoje verše, je to prebudenie vlastnej radosti a lásky vo všetkých .... Je to pohľad na všetko božské okolo nás a pocit byť zrkadlom, v ktorom sa odráža naše vlastné bytie.