Vianoce, ako príležitosť ospravedlniť sa ženám

Moji rodičia pochádzali zo sedliackych rodín a v takom duchu ma aj vychovali. No, musel som sa pousmiať nad výrazom "sedliak".

Za mojich mladých čias, keď ste tak niekoho nazvali, bola to urážka. A pre mladých ľudí tejto doby, je to už archaizmus, ktorého význam ani veľmi nechápu.

Mne sa sedliaci, z dnešného pohľadu farmári, spájali vždy zo synonymom "sedliacky rozum", lebo sedliak bol naučený riešiť problém rýchlo a čo s najjednoduchšími prostriedkami. A keď ho vyriešiť nedokázal, musel ísť bez veľkého rozmýšľania ďalej, zmierený s neúspechom a s ponaučením, že žiť sa musí aj tak, lebo to, aké bude počasie, kedy dozreje obilie, či sa bude krava teliť zajtra alebo o týždeň a či sa jeho najstarší syn zamiluje do Katky alebo Hanky, aj tak ovplyvniť nedokáže. Aj keď sa o to samozrejme bude snažiť a dúfať, že tentokrát to vyjde.

Toto som spomínal kvôli tomu, že výchovou a rodinným prostredím mi bol vštepený prístup k životu, ktorý je zmesou praktickosti a idealizmu. Dovoľuje mi to veriť, že všetko sa nakoniec na dobré obráti, ale aj počítať s tým, nie vždy to tak musí byť. Prírodný zákon o Príčine a Následku, alebo tiež nazývaný Karma, sa porušiť nedá a moje rozhodnutia, či už sú vedomé alebo nevedomé, vždy vyústia k nejakému dôsledku ...

Ale o inom som chcel. Teraz je nám všetkým tým naokolo, kalendárom počnúc a reklamami končiac, viac alebo menej, vnucovaná tematika Vianoc. Vnímame ju každý po svojom, tak ako sme sa rozhodli, že ju budeme vnímať. Ak väčšina ľudí tvrdí, že Vianoce sú sviatky pokoja a lásky, tak iný ľudia môžu podľa svojej osobnej skúsenosti, či kvôli štatistike z prieskumov potvrdených psychológmi tvrdiť, že to tak nie je, lebo k rozchodom partnerský dvojíc najviac dochádza práve v tomto období.

Ja osobne som sa tieto Vianoce rozhodol vnímať ako krivdu spáchanú kresťanmi na žene.

Premýšľam o tom už dlhší čas. Môj sedliacky rozum a pomaly ubúdajúca riadna dávka egoizmu, ktorej sa vďakabohu snažím zbavovať, ma priviedli k presvedčeniu, že Máriu kresťania zneuctili. No keby som sa nesnažil byť slušný a asertívny, použil by som som výraz, že ju "odrbali".

Boh je fakt extra trieda, poskladal náš svet dohromady za necelý týždeň a v nedeľu si už mohol vyložiť nohy na stôl, popíjať pivko, ktoré si stvoril, pofajčievať a oddychovať. Lenže po určitom čase potreboval dostať Ježiša na Zem. No pri všetkých tých jeho až neuveriteľne kreatívnych schopnostiam to nedokázal nijako inak, iba cez lono ženy. A navyše, aby sa Ježiš mohol stať tým, čím sa stal, okrem iného ho Mária musela kojiť, prebaľovať, kúpať, spievať mu uspávanky a potom sa ešte celé dni sa strachovať, či je zdravý, či sa mu nič nestalo a kedy sa večer vráti domov.

A kresťania čo? Za to, že existencia Ježiša, ako kľúčovej osobnosti kresťanstva, v prvom rade závisela iba na Márii, určili, že Najsvätejšia trojica bude : Otec, Syn a Duch svätý. No nie je to odrb?

Bol som pokrstený, mama ma vychoval ako katolíka, bol som na prvom svätom prijímaní aj na sviatosti birmovania a v istom čase som aj pravidelne chodil do kostola. Dokonca miestny pán farár bol naším rodinným priateľom a pre mňa, aj do veľkej miery mentorom. Myslím si teda, že ku kresťanom tak či onak patrím. A preto by som sa chcel za správanie kresťanov, všetkým ženám, ktoré sa za kresťanky považujú, ospravedlniť za prinajmenšom neprístojnosť, ktorá bola na nich spáchaná.

Podľa môjho názoru a verím, že nie iba podľa môjho, by Najsvätejšia trojica mala byť: Matka, Otec a Syn.