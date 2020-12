Bájka o Žene a Mužovi

Bola raz jedna Žena. Mala dve deti. Bola úžasne krásna a mala krištáľovú dušu. No ten krištáľ mal jednu prasklinu, lebo muži si na tom svete, kde Žena žila, jej duše nevážili a zaobchádzali s ňou ako s kameňom.

Žena sa teda doplavila na ostrov s prístavom, kde lode mužov nesmú zakotviť. A žila tam so svojimi deťmi život plný lásky. No Láska má mnoho podôb, farebných odtieňov a energetických vibrácii, ktoré dušu držia pokope a napĺňajú ju svetlom a ak nie sú všetky v harmónii, skôr škodia než pomáhajú. Prasklina na Ženinej duši sa zväčšovala a úlomky krištáľu zraňovali jej vnútro.

Na inom konci toho oceánu plnom nástrah a príšer, na ostrove vôbec nie podobnom ostrovu kde žila Žena, žil Muž. Stroskotal tam zo svojou loďou, na ktorú bol veľmi pyšný a myslel si o nej, že je nezničiteľná. Bol tam sám a nevedel, či sa posádka jeho lode utopila, alebo ju zhltli morské príšery, alebo ju zachránili nejaké naokolo sa plaviace lode.

Muž sedel na vysokom útese, sledoval morský príboj a uvažoval o smrti. Nebol smutný a nebol ani nešťastný. Bol úplne prázdny. Všetko, čo sa doteraz naučil o konštrukcií lodí, navigácii či kormidlovaní a v živote to doposiaľ úspešne používal, sa teraz ukázalo ako hlúposť, ktorá ho len nasmerovala ku katastrofe.

Jediné čo mu bránilo vstať a urobiť krok do prázdna, bol včerajší sen o Žene s krištáľovou dušou. Poukazovala mu mnohé dvere, cez ktoré by sa dalo vstúpiť do iných svetov. Vedel toho o kryštáloch veľa, od toho aká je ich štruktúra jedinečná, aká je ich liečivá moc, až po ich schopnosť pomôcť vidieť budúcnosť. Zatúžil po tej žene silnou túžbou. A uvedomil si, že tentokrát to nebude on, kto rozhodne, čo s ním bude zajtra, o týždeň, či o rok.

Poseidón, bože, vládca morí, ten ktorý rozkazuje búrkam a zemetraseniam, prosím, ak je to Tvoja vôľa, odnes túto správu Žene. A po tejto prosbe hodil Muž pevne zazátkovanú fľašu, v ktorej bola uložená správa pre Ženu, do mora.

Bolo tam napísané:

Nechcem aby si bola moja, lebo všetko čo som doposiaľ mal, je stratené alebo rozbité.

Chcem byť Tvoj služobník a ochranca, ale nie preto že si slabá, ale preto že si vzácna.

Chcem byť Tvoj kabát, čo Ťa uchráni pre zimou, ale môžeš si ho vyzliecť, keď príde teplo.

Chcem byť Tvoj dáždnik, čo Ťa uchráni pred dažďom, ale môžeš ho odložiť, keď sa rozsvieti slnko.

Chcem byť Tvojimi topánkami, čo Ti chránia nohy na kamenistej ceste, ale môžeš si ich vyzuť, ak budeš chcieť kráčať po orosenej tráve.

Odmenou mi bude, keď kabát vyperieš, ak bude špinavý, keď dáždnik usušíš, ak bude mokrý a topánky zanesieš obuvníkovi na opravu, ak budú zodraté.

Príď ma prosím zachrániť moja kráľovná, lebo Ťa chcem uctievať, prinášať Ti obete a milovať Ťa.