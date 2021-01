Ten najsilnejší z bohov tohto vesmíru má svoj plán. Aj keď si mnohí myslia, že je všemohúci, potrebuje kvôli jeho realizácii všetky bytosti.

Na Zemi to je v štádiu rozpracovanosti a stále nie isté, či sa tu jeho projekt podarí úspešne zrealizovať. Šiel na to s pomocou zákona o rovnováhe, lebo ten mu tu zatiaľ vcelku dobre fungoval. Musel mu síce sem tam trošku pomôcť zázrakom, ale ľudia sa už mnohé naučili a veľa toho vymysleli, takže zázrakov potrebujú stále menej a menej. A projekt pokračuje ...

Ale raz, pred tisíckami rokov to urobil takto:

V jednom rozľahlom údolí, pomaly rástla dedina. Ľudia sa tu usadili, lebo tu bolo dosť potravy a príjemné podnebie. Ale z tých istých dôvodov tu žila aj svorka levov. Ľudia aj zvieratá sa tu rodili a zomierali v kolobehu života, aký bol v tej dobe obvyklý, ale v žiadnom prípade nemohol byť idylický, lebo Stvoriteľ vedel, že v Raji je evolúcia nedosiahnuteľná.

Preto Moira – bohyňa osudu, pri narodení každej bytosti, narobila rôzne uzlíky na jej šnúre osudu, aby tak mohla získať silu, rozum a dar vychovať svoje potomstvo. Alebo slabá a hlúpa, padla zabudnutá niekde do priekopy vedľa svojej cesty životom.

V levej svorke sa narodila Levica. Moira už vedela, že z nej vyrastie tá najkrajšia a najmúdrejšia levica v širokom okolí a keďže sa jej už vtedy páčila, narobila na jej šnúre obzvlášť „pekné“ uzlíky, lebo to síce bude znamenať ťažký život, no v prípade ak to zvládne, stane sa legendou nielen pre svoje potomstvo, ale aj pre ľudí. A tiež nájde svoje šťastie.

Levica sa často túlala okolo dediny, alebo len ležala v tieni krovísk a pozorovala ju. Nachádzala v tom isté čaro, lebo rozumela tomu ľudskému „hemženiu“, ale na druhej strane cítila, že ľuďom chýbajú schopnosti, ktoré by im umožnili viesť lepší život. Predstavovala si, aký by mohli byť, keby mali inštinkty ako ona, keby cítili a videli to, čo ona.

Ľudia si po čase všimli striehnucu Levicu a začali sa jej báť. No bola to zmes strachu a obdivu, lebo krása Levice očarila všetkých z dediny. Jeden muž si pomyslel, že ako by si ho ostatní vážili, keby tú Levicu chytil a mal ju v klietke pred svojím domom. Tak sa ju rozhodol chytiť do jamy. Skúšal rôzne návnady a triky a nakoniec sa mu to aj podarilo. Lenže v poslednej chvíli Levica z jamy ušla.

Potom to skúšal iný muž s pascou zo siete. Trpezlivo ju staval a premiestňoval v okolí dediny a aj keď bola Levica opatrná, predsa ju chytil a podarilo sa mu ju umiestniť do klietky. Ale nebolo to nadlho, lebo krásnu, múdru a silnú Levicu v klietke nikto na svete dlho neudrží. Ušla aj odtiaľ.

Levica preto začala ľudí nenávidieť a ľudia, akoby to vycítili, začali sa báť jej pomsty. Starešinovia z dediny priniesli svojím bohom obetu a žiadali o pomoc. Pomoc sa objavila v podobe Šamana, ktorý sa túlal po kraji a práve teraz prišiel k nim. Všetko mu vysvetlili, náležite poprosili a on im pomoc prisľúbil.

Šaman vedel od poslov z iných svetov, ktorých dokázal privolať svojimi rituálmi, že zákon rovnováhy je o tom, keď sa misky váh svetla a tmy, strachu a odvahy, dobra a zla, začnú prevažovať na jednu stranu, musí sa vždy na tomto svete objaviť niečo, čo misky vyváži. Vráti naspäť rovnováhu. Tiež vedel, že Božím plánom je rozpínavosť Vesmíru. Všetko musí neustále rásť. Sila, múdrosť, prosperita, radosť, šťastie. Evolúcia vo všetkom. A motorom evolúcie je Láska, vo všetkých jej podobách.

Šaman teda musel pripraviť nový rituál. Musel privolať Levicu. Otvoriť jej srdce s pomocou lásky, úcty a jeho prísahy služby a vernosti. Musel Levici pomôcť upriamiť jej pozornosť k tomu, čo nosí vo svojej duši a že ona je pre túto chvíľu Božím plánom. Musel privolať duchov, aby zbavili ľudí strachu a zasiali do ich duší vieru v dobro. Musel vyrezať Totem a vysvetliť celej dedine, čo bude pre nich znamenať, ak ich bude na všetkých cestách sprevádzať múdrosť, sila a schopnosti Levice.

Bolo toho veľa čo Šaman musel urobiť ... Takže začal.