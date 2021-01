Skúste vzhliadnuť

Mne sa osvedčilo dívať sa často hore. Aj ako dieťaťu v zrkadlovom bludisku, no aj ako dospelému mužovi kdekoľvek inde.

Možno poznáte múzeum v Stavangeri, v ktorom prezentujú históriu ťažby nafty v Nórsku. Je tam také bludisko aj s meraním času prechodu, nazvané – Panic room. Imituje únik z ťažobnej plošiny, keď príde ku katastrofe. Všemožné prekážky, rôzne materiály, aby vás zmiatlo, že po čom kráčate a čoho sa chytáte, otvárate dvere, podliezate prekážky, k tomu takmer tma, prerušovaná iba blikaním červeného svetla a do toho zvuk sirény ...

Mal som výborný čas a to už som vo veku, ktorý by mi nedovolil pracovať na ťažobnej plošine.

Spomínam to len preto, lebo ľudia sa zvyčajne pozerajú len pred seba a občas pod nohy. Lenže niečo dôležité, ba priamo rozhodujúce je nad nami. Pohľad „nad seba“ je dobrý k pochopeniu súvislostí a je tam aspoň náznak odpovede na tú najzákladnejšiu otázku – Prečo? A v bludisku tak uvidíte spoje, ktoré remeselníci nemohli, alebo nevedeli ukryť a potom sa dá vcelku ľahko nájsť tá správna cesta.

Nikto zatiaľ nedokáže úplne hodnoverne vysvetliť, ako je možné po tak dlhý čas udržať atmosféru a jej plynné zloženie, aby bolo dýchateľné a zároveň planétu chránilo pred vražedným kozmickým žiarením. Ako sa podarilo udržať kolobeh vody, prúdenie vzduchu, vulkanickú činnosť, dopady meteoritov a všetky tie zmeny, ktoré vyvolávali všemožné interakcie gravitačných síl, elektromagnetického žiarenia a iných prírodných zákonov v takej rovnováhe, aby život nielenže nezanikol, ale stále sa rozvíjal, zdokonaľoval. Vymieral a objavoval sa nejaký iný.

A keď prišla chvíľa človeka .... Musel prísť kompromis medzi silným telom zvieraťa s prirodzenými inštinktami a rozumom, ktorý musel byť podporovaný dušou, lebo len ona dokáže dať inteligencii význam. Cesta k tomuto bodu bola komplikovaná, plná rizík a slepých uličiek. A bola úspešná. No ale tým to nekončilo. Vlastne to tým celé iba začalo.

Najväčší problém spočíval v tom, že ak to niečo, alebo ten niekto, mal zabezpečiť neustály rast, nemohol to zorganizovať ako zoologickú záhradu s úhľadnými chodníkmi, oddelenými výbehmi a starostlivosťou o exponáty či návštevníkov. Musel tomu nechať voľný priebeh, aby bola každá ďalšia narodená generácia o niečo lepšia než tá predchádzajúca. Slabí a neprispôsobiví hynuli bez potomstva. Často kruto, nekompromisne, bezohľadne.

Lebo tým, že človek získal rozum, ho to nečakane a nepripraveného, posunulo odkiaľsi zo stredu potravinového reťazca na jeho úplný vrchol. Bolo to, ako naverbovať dieťa do armády a dať mu samopal. Dieťa bez zábran, bez toho aby si uvedomilo následky svojich činov malo odrazu rozhodovať o tom či niekomu život zoberie, alebo mu ho nechá. Alebo. Predstavte si v džungli opicu a na inom mieste tej džungle tigra. A teraz si skúste predstaviť, čo by robila ozbrojená opica a čo by robil ozbrojený tiger.

Romantická predstava o človeku, alebo jej krutý opak? Čo je o nás pravdivejšie? Jedno i druhé môže za určitých podmienok platiť, ale myslím si, že teraz opäť prišiel čas, aby sme s pomocou duše našli cestu z bludiska plného slepých uličiek. A aby naše potomstvo mohlo ďalej žiť.