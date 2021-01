V gramatike je to rozdiel iba v jednom písmene a z pohľadu slnečnej sústavy je to zhruba vzdialenosť od 100 do 660 miliónov kilometrov, lebo vraj Ona je z Venuše a On je z Marsu.

Podľa niektorých zdrojov sú to protiklady a podľa iných, len sociálny konštrukt. No mne sa najviac páči pohľad Tantry „Celé univerzum funguje na základe spojenia mužského a ženského princípu – Jin a Jang, pozitívneho a negatívneho aspektu. Bez jednoty týchto dvoch elementov by nebol možný život.“

Je tu aj pohľad, o ktorom dosť napísal jeden z velikánov psychológie C. G. Jung. Mužský princíp v ženskej psychike „Animus“ a žena v mužovi „Anima“. Nie menej zaujímavé je tvrdenie Jungovej manželky Emy - “To, čo my ženy musíme prekonať vo vzťahu k Animu nie je pýcha, ale nedostatok sebavedomia a odporu voči zotrvačnosti. Pre nás to nie je tak, ako keby sme sa museli ponižovať, ale akoby sme sa mali naučiť zdvihnúť.”

A nedávno som počul od svojej kamarátky názor, že muž sa na tomto svete už reinkarnoval a bol v minulom živote ženou, takže berie všetko s nadhľadom a nepotrebuje veci riešiť. Žena je tu zatiaľ stále ako žena, bez skúsenosti s mužským telom a má potrebu nestále komplikovane hľadať, lebo sa v tom všetkom nedokáže dosť dobre zorientovať.

Samozrejme, že to ešte v rámci medzi rodových vzťahov zvlášť posudzuje každý jeden z nás, mužov i žien, lebo osobná skúsenosť s opačným pohlavím výrazne ovplyvní pohľad na okolie. Každý máme na očiach okuliare so sklami určitej farby.

A ak je ten vzťah naozaj veľmi blízky, dokáže spôsobiť čokoľvek. V pocitovom spektre od ťažko znesiteľného poníženia až po intenzívnu bolesť. Z mojej skúsenosti viem, že to je len krutá urážka ega, lebo odrazu som zistil, že pre tú bytosť, s ktorou sa cítim v tom najintímnejšom spojení, som oveľa menej než niekto iný. To je pre vlastnú seba hodnotu značná inflačná záťaž.

Neodvažujem sa tvrdiť či to je dobré, alebo zlé, ale mám v povahe dosť rýchlo zabúdať na minulosť. Nemyslím tým, že úplne na všetko, ale najviac na tie negatívne skúsenosti. Tie, ktoré som niekomu spôsobil a aj tie, ktoré som od niekoho získal. Dalo by sa povedať, že som nepoučiteľný, ale ja si pripadám tak, že každé ráno môžem vstať z postele a bez obáv sa zamilovať.

Pravda, nebýva to každé ráno. Už zamilovaný som, takže tie rána začínam naťukaním správy v Messengeri „Dobré ránko Anjelik“, následne absolvujem Wim Hof Method a po tom všetkom sa snažím nájsť ďalšie a ďalšie nové dôvody prečo milovať, stále neprestávať a nechávať tomu moru lásky v mojom srdci úplnú slobodu v erózii pobrežia.

Pre mňa sú ženy tie najnádhernejšie a najúžasnejšie bytosti. Priznávam, že ten môj pohľad môže byť skreslený tým, ako vnímam ženu do ktorej som zamilovaný, ale ak sú muži a ženy opačné princípy, opačné polarity tak ako na magnete, musí to tak byť. Rešpektujem a nijako neznevažujem, že to môže byť v istých prípadoch aj inak, ale vo väčšine ...