Bájka o Žene a Mužovi - pokračovanie

Na pevnine, neďaleko veľkého prístavu, so svojimi deťmi žila iná Žena. Bola obdarená krásou i múdrosťou, no mala aj dostatok svojich vlastných schopností a vôle, aby sa stala významnou pre mnoho ľudí.

Vedela blúdiacim ukázať smer ich cesty a tvrdohlavým ich cestu určila rozsudkom. Dokázala akémukoľvek človeku priniesť do života svetlo a spoznala každého, pre koho je to zbytočné. Bola pastierkou i sudkyňou zároveň.

Keď sa po práci vraciavala do svojho domu a potom večer sama líhala do postele, často sa premieňala na rozprávkové Dievčatko so zápalkami. Kráčala sama zimnou večernou tmou ľudoprázdnymi ulicami, lemovanými svetlami z okien miestností plných usmievavých ľudí. Ale na celom svete nebolo jediného človeka, ktorý by dievčatko videl, ktorý by dokázal vnímať ten chlad čo ju trápil, jej samotu čo ju sužovala a jej túžbu po bezpečne teplom náručí. Mala plné vrecká zápaliek a nebol nikto, v kom by mohla zapáliť oheň ...

Občas mala táto Žena sen. Po tom čo urobila svoju prácu, splnila všetky svoje povinnosti, postarala sa o svoje deti a večer sa unavená uložila spať. Videla v ňom muža bez tváre, ktorý má presne také náručie aké potrebuje. Tento sen ju nútil chodiť na breh mora, hľadieť na obzor a vysielať svoje myšlienky o túžbe do celého Vesmíru, aby sa vedelo, že sa už mnohému naučila, že už mnohé pochopila a že aj ona je už pripravená prijať svoj rozsudok.

A jedného dňa jej morská vlna priniesla k nohám fľašu, v ktorej bola správa od Muža. Prečítala ju a pochopila.

V prístave našla dobrú loď so spoľahlivou posádkou a vyplávala na more hľadať ostrov s vysokým útesom, na ktorom sedí Muž čakajúci na záchranu.

Plavba bola bezpečná a rýchla, lebo Žena vybrala dobre a Vesmír túto cestu pripravoval už dlhšiu dobu. Trvalo mu to síce nejaký ten čas, kým uspal príšery v hlbinách oceánu, pokiaľ povybavoval všetky tie požiadavky čo mali bohovia, ale v čase plavby bola už morská hladina kľudná, nebo jasné a bez mrakov, fúkal len jemný osviežujúci vánok a všetko čo malo pracovať a fungovať, pracovalo a fungovalo bezchybne.

Keď Žena vystúpila z člna na malej pieskovej pláži vedľa vysokého útesu, Muž sa k nej okamžite rozbehol. No čím bol bližšie, jeho výraz v tvári sa menil z radostného na zmätený a keď bol už len pár krokov pred Ženou, zastavil sa a opýtal – „Kto si?“

Žena v jeho sne mala inú tvár a iné vlasy. Tým si bol úplne istý. Pozeral jej do očí, ktoré mali tiež inú farbu než tie zo sna.

Muž o tom všetkom začal rozmýšľať. Rozum začal nedôverovať. Ale život stroskotanca na pustom ostrove ho naučil okrem mnohých iných vecí aj toto: Myslieť možno len rozumom, ale chápať len srdcom.

Otvoril teda svoje srdce ...., a potom aj svoju náruč.